ГНС напомнила о введении навигационных пломб для перевозчиков

Государственная налоговая служба КР напомнила, что с 11 февраля 2026 года на территориях стран Евразийского экономического союза вводится обязательное отслеживание перевозок отдельных товаров с использованием навигационных пломб.

По данным ведомства, на первом этапе пломбы станут обязательными при автомобильных и железнодорожных перевозках алкогольной продукции, табака и табачных изделий, а также товаров, на которые распространяются специальные экономические меры в странах ЕАЭС.

По данным ведомства, в Кыргызстане навигационные пломбы при автомобильных перевозках будут устанавливаться в пунктах учета товаров вблизи кыргызско-казахстанского участка госграницы. Это Чалдыбар, Ак-Жол, Ак-Тилек, Чон-Капка и Каркыра. При железнодорожных перевозках их будут устанавливать при погрузке вагонов на станциях Бишкек-1, Аламедин, Рыбачье, Кара-Балта, Каинды, Беловодская, Шопоково, Кант и Токмак.

Снимать пломбы при автоперевозках планируется на территории получателя товара, а при железнодорожных перевозках - во время выгрузки вагонов на указанных станциях.

Перевозчики, отправители или экспедиторы обязаны не позднее чем за шесть часов до прибытия к месту установки пломбы направить в ГНС необходимые сведения по электронной почте [plomba.eaes@salyk.kg](mailto:plomba.eaes@salyk.kg). Перечень данных и порядок взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с налоговой службой и национальным оператором размещены на сайте в разделе База знаний, Навигационные пломбы в рамках ЕАЭС.

Участники внешнеэкономической деятельности несут ответственность за достоверность предоставленных сведений и их соответствие фактически перевозимым товарам. По вопросам оплаты услуг и тарифов следует обращаться к национальному оператору ОАО Государственная таможенная инфраструктура через сайт gti.kg. Дополнительную информацию можно получить в колл-центре ГНС по номеру 116 или по телефону 0 (312) 62-21-07.

Новые требования вводятся в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии и Соглашением ЕАЭС о применении навигационных пломб.


