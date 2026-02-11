Погода
Снуп Догг впервые посетит стадион Swansea.com после покупки доли в клубе

- Самуэль Деди Ирие
Мировая звезда хип-хопа Снуп Догг посетит матч Чемпионшипа в Суонси 24 февраля. Этот визит станет для артиста первым официальным появлением на домашней арене "лебедей" с момента вхождения в состав акционеров клуба.

52-летний рэпер (а не 54-летний) присоединился к консорциуму владельцев "Суонси Сити", следуя примеру своих коллег по индустрии, таких как Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни ("Рексем"). Важно уточнить: информация о том, что в этот же консорциум входят Лука Модрич и Марта Стюарт, является ошибочной или основанной на слухах - официально эти лица не заявлялись как совладельцы клуба вместе со Снупом.

Ожидается, что Снуп Догг возглавит предматчевое шоу для болельщиков. Представители клуба подтвердили, что артист намерен не только наблюдать за игрой, но и посетить общественные зоны стадиона, чтобы лично пообщаться с фанатским сообществом.

Этот визит подчеркивает растущую медийную активность рэпера в спортивной сфере. Ранее Снуп Догг привлек внимание всего мира своим участием в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (в исходном тексте ошибочно указаны зимние игры), где он выступал в роли специального корреспондента NBC и неофициального талисмана сборной США.


