Серену Уильямс раскритиковали за рекламу препарата для похудения

Легенда тенниса Серена Уильямс подверглась резкой критике в интернете после участия в рекламе препарата от диабета, который она назвала средством для снижения веса.

Ролик американской телемедицинской компании Ro, выпущенный перед матчем НФЛ Супербоул, показывает 44-летнюю спортсменку в укороченном топе и мини-юбке с шприцем, содержащим препарат GLP-1, применяемый при диабете второго типа. Уильямс утверждает, что лекарство помогло ей снизить вес и уровень холестерина.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на рекламу, называя её "ужасной и печальной", "отвратительной", критикуя продвижение рецептурных препаратов для похудения. Многие сомневаются в этичности такого подхода, особенно для профессиональной спортсменки, которая ежедневно тренируется.