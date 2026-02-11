Погода
На Зимних Олимпийских играх-2026 ломаются медали

Организаторы Зимних Олимпийских игр 2026 в Милане–Кортина расследуют случаи, когда медали ломаются или отрываются от лент.

Американские спортсменки Бри Джонсон и Алиса Лю столкнулись с этой проблемой после завоевания золотых медалей. Джонсон, чемпионка в женском скоростном спуске, показала свою медаль на пресс-конференции после гонки - лента оторвалась из-за сломанного крепления. Лю сообщила о той же проблеме в командном турнире по фигурному катанию, опубликовав в соцсетях видео, где её медаль отсоединяется.

Аналогичная проблема произошла у сборной Германии по биатлону: на видео видно, как медаль спортсмена соскальзывает с ленты во время празднования в гостинице.

Организаторы Олимпиады подтвердили, что выясняют, в чем именно заключается проблема, несмотря на то, что золотые медали Игр 2026 года оцениваются выше, чем когда-либо.


Италия, Олимпийские игры
