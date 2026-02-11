Погода
В Кыргызстане установлены предельные цены на мясо

Во исполнение приказа Министерства экономики и коммерции КР от 30 января 2026 года №3, на территории республики введено временное государственное регулирование цен на говядину и баранину (кроме бескостного мяса). Территориальные отделы Службы антимонопольного регулирования утвердили максимальные пороги цен для каждого региона и города.

Согласно установленным тарифам, ценовая политика распределилась следующим образом:

Бишкек и Ош: В столице максимальная цена на говядину установлена на уровне 720 сомов, на баранину - 710 сомов. В Оше стоимость говядины также составит 720 сомов, а баранины - до 730 сомов.

Чуйская область: Здесь зафиксированы самые высокие предельные цены - 740 сомов за говядину и 750 сомов за баранину.

Региональные центры и области:

В Джалал-Абадской области цены варьируются от 630 до 700 сомов на говядину и до 720 сомов на баранину.

В Иссык-Кульской области говядина будет стоить от 700 до 740 сомов, баранина - от 660 до 690 сомов.

В Баткенской области установлена единая планка в 700 сомов на оба вида мяса для большинства районов.

В Таласской области предельная стоимость зафиксирована на уровне 685 сомов (говядина) и 695 сомов (баранина).

В Нарынской области цены на говядину составят от 620 до 680 сомов, на баранину - от 640 до 680 сомов.

Данная мера направлена на обеспечение доступности социально значимых продуктов питания и недопущение необоснованного роста цен на мясную продукцию. Проверки соблюдения установленных лимитов в точках торговли будут проводиться антимонопольным органом на регулярной основе.


