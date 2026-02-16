Узбекистан разрешил круглосуточный полив деревьев при наличии счетчиков

В Узбекистане официально пересмотрели правила ухода за зелеными насаждениями возле жилых массивов. Согласно постановлению президента от 5 февраля жителям многоквартирных домов теперь разрешено поливать деревья и кустарники в любое время суток. Главное условие для снятия временных ограничений - наличие установленного прибора учета воды.

Это решение ставит точку в многолетних спорах вокруг ночного графика полива. Раньше использовать питьевую воду для этих целей позволялось строго с полуночи до пяти утра а нарушителям грозили крупные штрафы. Подобный режим вызывал массовое недовольство горожан так как из-за нехватки влаги деревья засыхали даже в рамках масштабной программы "Яшил макон".

Новый документ также вводит обязательную инвентаризацию всех растений на придомовых территориях. Заниматься этим будут управляющие компании а данные о каждом кусте и дереве должны появиться в цифровой системе Mening uyim. За сохранность саженцев теперь персонально отвечают не только коммунальщики и хокимияты но и Комитет по экологии вместе с Минстроем.

Государство планирует серьезно вложиться в озеленение дворов. В 2026–2027 годах не менее 10% выделяемых средств направят на посадку новых деревьев и создание современных систем полива.

Стоит отметить что процесс смягчения правил начался еще в конце прошлого года. На фоне проблем с качеством воздуха в Ташкенте сначала отменили ограничения для частного сектора и бизнеса. Параллельно с разрешением на круглосуточный полив власти прорабатывают установку специальных резервуаров с водой возле многоэтажек чтобы минимизировать нагрузку на сети питьевого водоснабжения.