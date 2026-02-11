ФОМС объяснил, почему вечером не делают уколы в больницах

Фонд обязательного медицинского страхования Кыргызской Республики разъяснил порядок получения плановой медицинской помощи после обращений граждан на горячую линию 113. В ведомстве пояснили, что скорая помощь и стационары не обязаны проводить внутривенные и внутримышечные инъекции по назначениям семейных врачей, если речь не идет об экстренном состоянии.

В ФОМС подчеркнули, что бригады скорой медицинской помощи предназначены исключительно для оказания экстренной и неотложной помощи и не выполняют функции процедурного кабинета. Аналогично, приемные отделения больниц работают с пациентами, нуждающимися в госпитализации, а дежурный персонал не вправе проводить медицинские процедуры гражданам, не находящимся на лечении в данном стационаре.

В то же время в Центрах семейной медицины действуют дневные стационары, где можно получить назначенные процедуры, включая инъекции и капельницы.

Для этого гражданину необходимо быть приписанным к ЦСМ и пройти консультацию семейного врача. При наличии показаний врач назначает лечение и выдает направление в дневной стационар.

В ФОМС уточнили, что застрахованные граждане оплачивают 50% стоимости процедур, а лица без полиса обязательного медицинского страхования 100% через кассу поликлиники. При этом дневные стационары оказывают услуги без предоставления лекарств, шприцев и инфузионных систем.

По всем вопросам о порядке получения медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий граждане могут обращаться на бесплатную горячую линию 113.