Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил работу АНО "Евразия" в Кыргызстане

В рамках "правительственного часа" в Госдуме глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос председателя Совета АНО "Евразия" Алены Аршиновой о перспективах развития единого образовательного евразийского пространства, подчеркнув значимую роль в этой работе президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

"Образовательные стандарты в любой стране рассматриваются как часть своего суверенитета, и надо уважительно относиться к такой позиции. На практике я бы отметил российско-киргизский проект, который был начат по инициативе президента Жапарова. Он предполагает гармонизацию образовательных программ - школьных, вузовских.

Министр отметил, что по достижении позитивных подвижек, продвижение многосторонних форм такого взаимодействия будет предложено другим странам СНГ.

"Мы продолжим сотрудничать с АНО "Евразия", которая является главным "оператором" киргизского направления. Головное ведомство - это Минпросвещения, и МИД будет активно в этой работе участвовать дальше. Она очень перспективная. И вкупе с процессами по продвижению русского языка, и в рамках новой международной организации, и в рамках других форматов, я считаю, что у этой работы есть хорошие перспективы", - отметил Сергей Лавров.

Алена Аршинова поблагодарила МИД России в лице Сергея Лаврова за поддержку проектов "Евразии". В том числе за содействие в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении, а также за выстраивание продуктивных отношений с Кыргызской Республикой.