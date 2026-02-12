Дастан Бекешев: "Бог не раскрывает нам карты"

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев прокомментировал VB.KG текущую обстановку в парламенте и республике, а также объяснил, почему в кыргызской политике классические прогнозы часто не работают.

- Дастан Далабаевич, с учетом последних новостей, как, на ваш взгляд, будут развиваться события? Какая сейчас обстановка в стране и в стенах парламента?

- Знаете, в стране и в парламенте все стабильно. Даже процедура избрания спикера у нас проходит предсказуемо? какую кандидатуру предлагают, ту парламент, в принципе, и поддерживает. Поэтому здесь никаких передряг нет.

Что касается прогнозов, то это дело неблагодарное. Всегда существует слишком много неопределенностей. Есть такой философ и экономист Нассим Талеб, который ввел понятие "черного лебедя". Он говорил, что когда вы пытаетесь что-то предсказать, вы почти всегда ошибаетесь. И я с ним согласен. В нашей стране особенно сложно что-либо предсказывать.

- Вы имеете в виду внезапность последних кадровых решений?

- Именно. Вот то, что произошло 10 февраля - кто об этом знал заранее? Многие предполагали, что подобные события возможны перед президентскими выборами или уже после них. Но никто не ожидал, что это случится так скоро. Откровенно скажу, что темп событий оказался неожиданным.

Поэтому строить планы на завтра бессмысленно - это одному Богу известно. Завтрашний день пока остается секретом, карты нам никто не раскрывает. Так что живем в моменте.

Беседовала София Березовская