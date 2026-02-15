Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Минсельхоз КР внедрил онлайн-систему распределения агродотаций

65  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане внедрена автоматизированная информационная система Единая система предоставления государственных дотаций семеноводческим хозяйствам (АИС Дотация). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Система функционирует в Департаменте по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства и разработана государственным учреждением АгроСмарт.

АИС Дотация предназначена для цифровизации процессов подачи, рассмотрения и учета заявок на получение государственных дотаций, а также для мониторинга движения семян и контроля их целевого использования.

По данным ведомства, внедрение системы обеспечивает прозрачность процедур, снижает коррупционные риски и позволяет формировать аналитическую отчетность в режиме реального времени.

Среди ключевых возможностей системы:

онлайн-регистрация и идентификация пользователей с разграничением прав доступа;

подача и сопровождение электронных заявок с автоматической проверкой данных;

электронный документооборот с использованием электронной цифровой подписи;

проведение онлайн-заседаний комиссий с формированием и подписанием электронных протоколов;

мониторинг движения семян, включая межрайонные поставки и логистику;

формирование электронных актов о целевом использовании семян с фото- и GPS-фиксацией;

централизованный электронный архив и аналитическая отчетность.

В министерстве отмечают, что внедрение системы направлено на повышение эффективности распределения государственных дотаций и усиление контроля за использованием семенного материала.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455405
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, Помощь, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  