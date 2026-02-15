Минсельхоз КР внедрил онлайн-систему распределения агродотаций

В Кыргызстане внедрена автоматизированная информационная система Единая система предоставления государственных дотаций семеноводческим хозяйствам (АИС Дотация). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Система функционирует в Департаменте по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства и разработана государственным учреждением АгроСмарт.

АИС Дотация предназначена для цифровизации процессов подачи, рассмотрения и учета заявок на получение государственных дотаций, а также для мониторинга движения семян и контроля их целевого использования.

По данным ведомства, внедрение системы обеспечивает прозрачность процедур, снижает коррупционные риски и позволяет формировать аналитическую отчетность в режиме реального времени.

Среди ключевых возможностей системы:

онлайн-регистрация и идентификация пользователей с разграничением прав доступа;

подача и сопровождение электронных заявок с автоматической проверкой данных;

электронный документооборот с использованием электронной цифровой подписи;

проведение онлайн-заседаний комиссий с формированием и подписанием электронных протоколов;

мониторинг движения семян, включая межрайонные поставки и логистику;

формирование электронных актов о целевом использовании семян с фото- и GPS-фиксацией;

централизованный электронный архив и аналитическая отчетность.

В министерстве отмечают, что внедрение системы направлено на повышение эффективности распределения государственных дотаций и усиление контроля за использованием семенного материала.