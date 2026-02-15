Погода
В Таласе задержан скотокрад. Второй объявлен в розыск

- Назгуль Абдыразакова
В ходе рейдовых мероприятий "Бандит" и "Арсенал", проводимых на территории Таласской области, раскрыт ряд преступлений, связанных с кражей скота. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 1 февраля в милицию обратился житель Таласского района Ж.Н., 1973 года рождения. Он сообщил, что в ночь с 22 на 23 января неизвестные лица похитили из его хлева двух принадлежащих ему телят, и просил установить виновных и принять меры в рамках закона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. 4 ч. 3 ст. 205-1 УК Кыргызской Республики (кража скота), начаты следственные действия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлена преступная группа из двух человек, занимавшаяся кражами скота на территории области. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан житель Айтматовского района Ж.Р., 1985 года рождения, которого водворили в ИВС.

В ходе допроса Ж.Р. сообщил, что совершал преступления совместно с жителем Айтматовского района Т.Н., 1981 года рождения. В настоящее время местонахождение последнего неизвестно, он объявлен в розыск.

В ходе следствия установлена причастность Ж.Р. к другим фактам кражи скота. Подтверждена его причастность к 12 эпизодам преступлений. С целью обнаружения похищенного скота проведены неотложные обыски, в ходе которых в доме родственников подозреваемого обнаружены 14 голов крупного рогатого скота. Три коровы и 11 телят возвращены законным владельцам.

Потерпевшие выразили благодарность сотрудникам милиции за оперативную и эффективную работу.


URL: https://www.vb.kg/455506
Теги:
задержание, скотокрадство, Таласская область
