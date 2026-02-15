Кыргызстан будет отмечать День органического сельского хозяйства

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об учреждении Национального дня органического сельского хозяйства. Отныне ежегодно в последнюю пятницу сентября в стране будет отмечаться день, посвящённый развитию органического производства.

Данное решение является важной частью государственной политики, направленной на "зелёное" развитие аграрного сектора, укрепление продовольственной безопасности, сохранение природных ресурсов и повышение качества жизни населения.

В рамках Национального дня планируется проведение ярмарок и выставок органической продукции, семинаров и тренингов для фермеров, а также просветительских мероприятий для молодёжи.

Национальный день органического сельского хозяйства - важный шаг на пути к развитию экологически ориентированной экономики и укреплению международного имиджа Кыргызстана.