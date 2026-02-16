Погода
Кыргызстан завершает интеграцию в единую систему контроля ЕАЭС

227
- Светлана Лаптева
Минсельхоз Кыргызстана вышел на финальную прямую в создании единого цифрового пространства с партнерами по ЕАЭС. Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты министерства уже охватили 15 ключевых процессов по четырем стратегическим направлениям - от ветеринарного контроля до семеноводства.

На сегодняшний день 80% всех запланированных систем уже не просто созданы, а запущены в промышленную эксплуатацию. Самым технологически продвинутым оказался ветеринарный блок. Здесь работают 8 процессов, которые полностью автоматизировали выдачу документов, ведение единых реестров и мониторинг продукции. Это фактически создает прозрачную систему прослеживаемости аграрных товаров, исключая лишние барьеры при экспорте.

В фитосанитарном секторе запущены 3 процесса. Теперь обмен данными по карантинным объектам, фитосанитарным сертификатам и временным ограничениям происходит мгновенно в электронном виде. Это позволяет странам союза оперативно купировать риски и не задерживать грузы на границах без веских причин.

В семеноводстве сейчас идет работа над последним этапом - подключением к единому реестру сортов сельскохозяйственных растений.

Итог этой масштабной цифровизации очевиден - между странами союза формируется общее безопасное пространство. Реализация таких процессов уже повысила прозрачность торговли, сделав экспорт кыргызстанской продукции более понятным и защищенным от лишних бюрократических проволочек на международной арене.


URL: https://www.vb.kg/455409
Теги:
Минсельхоз, ЕАЭС, Кыргызстан
