В КР продлили налоговые льготы для рыбных хозяйств до конца 2026 года

- Светлана Лаптева
Кабинет Министров Кыргызской Республики принял решение сохранить нулевую ставку налога на добавленную стоимость на корма для рыбных хозяйств. Соответствующие поправки в постановление о мерах по обеспечению продовольственной безопасности уже утверждены, о чем проинформировала пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Согласно новым правилам, льготный режим будет действовать до 31 декабря 2027 года. Нулевая ставка НДС распространяется на специализированные корма для сельскохозяйственной рыбы, проходящие по кодам ТН ВЭД 2309 90 1000, 2309 90 3100 и 2309 90 9609. При этом льгота работает только при условии прямых поставок от производителя непосредственно рыбоводческим хозяйствам.

В правительстве рассчитывают, что такая поддержка позволит отечественным предприятиям существенно сократить расходы на содержание хозяйств. В конечном итоге это должно привести к росту объемов производства местной рыбы и помочь в стабилизации рыночных цен на продукцию.

Кроме того, в перечне товаров с нулевой ставкой НДС пункт 2 признан утратившим силу. Изменения вступят в силу через семь дней после того, как документ будет официально опубликован.


Теги:
НДС, рыбное хозяйство, Кыргызстан
