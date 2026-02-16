Страны ШОС усилят взаимодействие в сфере карантина растений

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана прошла важная онлайн-встреча с представителями стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает пресс-служба ведомства, переговоры возглавил заместитель директора Департамента химизации, защиты и карантина растений М.Б. Асыпбеков.

Ключевой задачей встречи стала детальная подготовка к предстоящему Совещанию руководителей профильных министерств и ведомств государств ШОС. Участники обсудили проект повестки дня, утвердили формат проведения мероприятия и решили основные организационные вопросы.

Особое внимание стороны уделили механизмам координации усилий по обеспечению фитосанитарной безопасности в регионе. Было отмечено, что укрепление прямых контактов между карантинными службами позволяет странам эффективнее обмениваться опытом и оперативно реагировать на возникающие риски.

Подобные встречи в рамках ШОС являются стратегическим инструментом для развития регионального сотрудничества. Это не только упрощает взаимодействие между ведомствами, но и способствует созданию единых подходов к защите растений, что напрямую влияет на стабильность сельскохозяйственного сектора всех стран-партнеров.