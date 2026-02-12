В Таласе милиционеры потушили пожар в автомобиле

Сотрудники милиции своевременно ликвидировали пожар в автомобиле. 11 февраля 2026 года примерно в 22:35 сотрудники патрульно-постовой службы УВД Таласской области во время ночного дежурства заметили на обочине дороги загоревшуюся машину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители несли службу на одной из улиц города, когда увидели, что передняя часть припаркованного автомобиля охвачена огнем. Они незамедлительно приступили к тушению, быстро справились с возгоранием и сообщили о происшествии в службу 102.

Позднее был установлен владелец автомобиля, который выразил благодарность милиционерам за помощь.