Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

В Таласе милиционеры потушили пожар в автомобиле

100  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники милиции своевременно ликвидировали пожар в автомобиле. 11 февраля 2026 года примерно в 22:35 сотрудники патрульно-постовой службы УВД Таласской области во время ночного дежурства заметили на обочине дороги загоревшуюся машину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители несли службу на одной из улиц города, когда увидели, что передняя часть припаркованного автомобиля охвачена огнем. Они незамедлительно приступили к тушению, быстро справились с возгоранием и сообщили о происшествии в службу 102.

Позднее был установлен владелец автомобиля, который выразил благодарность милиционерам за помощь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455414
Теги:
пожар, Таласская область, автомобили, Помощь, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  