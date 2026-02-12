Как инвесторам заработать на том, что золото продолжает бить рекорды?

Золото остается одним из самых сильных активов на мировых финансовых рынках в 2026 году. Как инвесторам не упустить тренд и получить прибыль на росте этого актива?

В начале 2026 года золото достигло рекордных уровней - выше 5500 долларов за унцию. Это почти в два раза выше, чем год назад. Если бы вы вложили 1000 долларов в этот актив в начале 2025 года, то ваша прибыль в долларах составила бы более 100%. Даже после незначительной коррекции к середине февраля 2026 года оно оставалось на высоких уровнях, отражая сохранение устойчивого спроса со стороны институциональных участников.

Что будет с ценами на золото дальше?

Мировые прогнозы на 2026 год остаются позитивными и предполагают дальнейший рост цены золота в долгосрочной перспективе. В частности, золото может продолжить рост к уровням вплоть до 6300 долларов за унцию к концу года. Такой рост происходит на фоне продолжающейся покупки золота центральными банками, которая вместе с сохраняющейся неопределенностью на рынках создают фундамент для дальнейшего роста цены. Таким образом, несмотря на коррекции, на рынке есть обоснованные ожидания, что золото может подорожать еще сильнее, особенно при сохранении макроэкономической неопределенности.

Стратегии инвестирования в золото

На основе текущих трендов инвесторам стоит отслеживать стоимость золота. Моменты, когда оно откатывается после краткосрочных пиков, могут стать выгодной точкой для входа. Кроме того, не стоит забывать, что золото является защитным элементом. А значит можно рассмотреть золото как актив-убежище, который может снижать общие риски портфеля при высокой волатильности на фондовых рынках или в периоды девальвации валют.

Вкладывать средства в золото можно несколькими способами. Однако, покупать слитки этого металла или использовать металлические счета в банках не так удобно, как, например, покупать контракты на золото на мировом рынке. Ведь в обоих случаях вы зависите от банка, который может выставить любые цены на покупку, когда вы задумаете конвертировать ваш актив в деньги. В то время как на мировом рынке цена всегда соответствует балансу между спросом и предложением.

Как начать инвестировать?

Чтобы начать инвестировать в золото и использовать текущие рыночные возможности, важно выбрать надежную финансовую платформу с доступом к мировым рынкам активов. Одной из таких платформ является Libertex, разработанная компанией Forex Club, которая с 1997 года помогает инвесторам по всему миру получать прибыль на финансовых рынках. С этой платформой можно не только инвестировать в золото, но и буквально в одном окне сформировать полноценный инвестиционный портфель из различных активов.

Все что нужно сделать - это зарегистрироваться на сайте Forex Club и пополнить счет. После этого останется только выбрать нужный инструмент - золото и открыть сделку в рост или в снижение, в зависимости от того, какой динамики рынка вы ожидаете. Определиться с направлением сделки помогут встроенные в платформу инструменты технического анализа. Важно, что перед началом торговли вы можете использовать демо-счет с виртуальными средствами, чтобы освоить механику сделок и научиться анализировать рынок. После успешной торговли на демо-счете вы в один клик сможете переключиться на реальный счет, чтобы начать зарабатывать.

Инвестирование в золото поможет защитить капитал от инфляции и финансовой нестабильности и может стать частью сбалансированного портфеля активов. Используйте возможности финансового рынка вместе с Forex Club.