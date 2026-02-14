Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 103.30 - 104.30

Сборная Англии продлила контракт с Томасом Тухелем

193  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Немецкий специалист Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу. Новое соглашение будет действовать до завершения чемпионата Европы 2028 года.

В Футбольной ассоциации отметили, что сотрудничество с тренером признано успешным. Команда демонстрирует стабильные результаты и прогресс в игре, в частности улучшились структура позиционных атак, а также организация прессинга и оборонительных действий.

Сам Тухель заявил, что доволен доверием федерации и намерен продолжить долгосрочный проект развития сборной, нацеленный на борьбу за титулы на крупных международных турнирах.

Продление контракта означает, что специалист будет руководить командой в отборочном цикле, на финальной стадии Евро 2028 и в подготовке к следующим международным соревнованиям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455432
Теги:
Великобритания, Германия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  