Сборная Англии продлила контракт с Томасом Тухелем

Немецкий специалист Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу. Новое соглашение будет действовать до завершения чемпионата Европы 2028 года.

В Футбольной ассоциации отметили, что сотрудничество с тренером признано успешным. Команда демонстрирует стабильные результаты и прогресс в игре, в частности улучшились структура позиционных атак, а также организация прессинга и оборонительных действий.

Сам Тухель заявил, что доволен доверием федерации и намерен продолжить долгосрочный проект развития сборной, нацеленный на борьбу за титулы на крупных международных турнирах.

Продление контракта означает, что специалист будет руководить командой в отборочном цикле, на финальной стадии Евро 2028 и в подготовке к следующим международным соревнованиям.