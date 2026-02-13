Матери детей с инвалидностью пожаловались омбудсмену на недоступную среду

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева провела встречу с жителями Чуйской области в городе Токмок, где приняла более 30 письменных заявлений и провела 15 устных консультаций.

Во встрече приняли участие свыше 200 человек из Иссык-Атинского, Чуйского и Кеминского районов, а также городов Токмок и Кант. Основная часть обращений касалась социально-экономических вопросов.

Особенно много жалоб поступило от лиц с инвалидностью. Жители говорили о недоступности городской инфраструктуры, необходимости повышения пособий, создании условий в школах и открытии специализированных центров. Родители также сообщили, что детей с аутизмом не принимают в образовательные учреждения.

Кроме того, матери детей с инвалидностью рассказали о трудностях при прохождении медико-социальной экспертизы.

"Для прохождения экспертизы мы вынуждены привозить детей лично, даже если они не передвигаются. Моего взрослого ребенка приходится везти на такси в общественном транспорте нас не берут", - отметила одна из участниц встречи.

Жители также поднимали вопросы отсутствия паспортов из-за утраты документов, нехватки земельных участков для строительства жилья и экологических последствий разработки карьера в селе Боз-Болток.

Джамиля Джаманбаева заявила, что по каждому обращению будет проведена соответствующая работа.

"Впервые за 23 года более 70 % рекомендаций Акыйкатчы, утвержденных постановлением Жогорку Кенеша, были исполнены. Это говорит об эффективности нашей работы", - сказала она.

Сообщается, что в рамках первого тура "Караван права" омбудсмен посетит Чуйскую, Иссык-Кульскую и Нарынскую области, где сотрудники института оказывают правовую помощь и принимают заявления на месте.