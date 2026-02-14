Погода
До июня в Кыргызстане будут работать ярмарки местных производителей

Во всех регионах Кыргызстана, а также в Бишкеке до июня 2026 года в определённые дни будут проходить ярмарки местных производителей, фермеров и ремесленников с социально значимыми продовольственными товарами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве отметили, что дефицита основных продуктов в стране нет, а запасы остаются достаточными. Ярмарки организуют для устойчивого обеспечения внутреннего рынка и предоставления населению качественных продуктов по доступным ценам.

В Бишкеке ярмарка проходит каждую субботу и воскресенье совместно с мэрией города. Жителям предлагают продовольственные товары по ценам ниже рыночных.

Основными задачами ярмарок названы сдерживание роста цен, обеспечение социально уязвимых слоев населения доступными продуктами, поддержка отечественных производителей и сохранение стабильности на внутреннем рынке.

В столице торговые площадки развернуты на площади имени Т. Усубалиева, на территории пересечения улиц И. Раззакова и Абдымомунова, а также на бульваре Эркиндик в Первомайском районе.

К участникам предъявляются обязательные требования: продукция должна соответствовать санитарно гигиеническим нормам, цены должны быть ниже рыночных, а также необходимо наличие подтверждающего письма из районного аграрного управления.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (0312) 66 14 22 и 0702 70 20 00.


