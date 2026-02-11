Погода
Ректор Академии туризма: Без практики выпускник не готов к профессии

Академия туризма частное высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке кадров для туристической, сервисной и гостиничной отраслей. Образовательная модель вуза выстроена с учетом реальных потребностей рынка труда и ориентирована на практическую подготовку студентов, их раннее погружение в профессиональную среду и тесное взаимодействие с работодателями. В Академии реализуются программы по направлениям туризм, менеджмент, гостиничное дело, международные отношения и лингвистика, которые формируют комплексное понимание отрасли. О принципах обучения, роли практики, сотрудничестве с организациями и ключевых задачах развития вуза рассказал ректор изданию VB.KG Академии туризма Мелис Чормонов.

- Академия туризма это официальное название вашего учебного заведения?

- Да, совершенно верно. Мы официально именуемся Академией туризма. Это название отражает не только статус учебного заведения, но и нашу специализацию. Мы изначально создавались как вуз, ориентированный именно на подготовку специалистов для туристической и смежных отраслей.

- Академия туризма является частным вузом?

- Да, мы являемся частным высшим учебным заведением. Частный формат дает нам определённую гибкость, прежде всего в обновлении образовательных программ и в оперативном реагировании на изменения, которые происходят в туристической отрасли. При этом мы, разумеется, работаем строго в рамках государственных образовательных стандартов.

- Сколько направлений подготовки реализуется в Академии?

- В настоящее время мы ведем подготовку по пяти направлениям высшего образования: туризм, менеджмент, гостиничное дело, международные отношения и лингвистика. Все эти направления тесно взаимосвязаны. Туризм как отрасль невозможно рассматривать изолированно. Он включает управление, сервис, международное взаимодействие и языковую подготовку. Именно поэтому мы выстроили такую комплексную систему обучения.

- На чем был сделан акцент в работе вуза в предыдущие годы?

- Основное внимание мы уделяли разработке и постоянному совершенствованию образовательных программ. Для нас важно, чтобы они соответствовали ожиданиям и требованиям наших основных потребителей - работодателей, работающих в сфере туризма. Туристическая отрасль динамично развивается, и программы должны постоянно обновляться, дополняться и адаптироваться под реальные потребности рынка.

- Что, по вашему мнению, наиболее важно для работодателей при приеме выпускников?

- Работодатели в первую очередь оценивают не только знания, но и то, насколько выпускник способен быстро адаптироваться к работе в реальных условиях. Поэтому мы делаем основной упор на сочетание теоретической подготовки с практикой. Насколько это позволяют государственные стандарты. Мы стараемся максимально приблизить обучение к реальной профессиональной деятельности.

- Как организована практическая подготовка студентов?

-У Академии налажены связи с туристическими организациями, для которых мы готовим специалистов. Кроме того, у нас есть собственный спортивно-туристический кампус за городом, где создана инфраструктура, связанная с туризмом и сервисом. Это кафе, зоны отдыха, различные спортивные объекты, в том числе гольф-площадки.

Один из учебных дней в неделю студенты проходят практику на базе этого кампуса. Еще один день они работают непосредственно на рабочих местах в кафе, ресторанах, туристических фирмах и других профильных организациях. Таким образом, обучение тесно связано с реальной профессиональной средой.

-Какую роль играет совмещение учебы и работы?

- Мы консультируем студентов, помогаем им понять, как лучше выстроить свой путь в профессии и где они могут получить практический опыт. После этого студенты работают на местах, а затем уже в аудиториях обсуждают результаты своей деятельности, анализируют полученный опыт, делятся наблюдениями друг с другом. Это важная часть образовательного процесса.

- В каком направлении Академия планирует развиваться в ближайшее время?

- Наши перспективы связаны, прежде всего, с трудоустройством студентов. Для нас важно, чтобы как можно больше студентов проходили практику и устраивались на работу в качественных, востребованных туристических объектах. Количество и уровень таких практик и рабочих мест. Это главный показатель эффективности нашей работы.

- С какими организациями вы сотрудничаете?

- Мы сотрудничаем с различными организациями, как образовательными учреждениями, так и предприятиями туристической сферы. Сотрудничество выстраивается по мере необходимости. Если возникает потребность в новом партнерстве, мы всегда открыты к расширению взаимодействия.

- Проходят ли студенты практику за рубежом?

- Да, такая возможность существует. Однако мы не ставим перед собой задачу направлять студентов строго в определенные страны или исключительно за границу. Мы ориентируемся на рыночные условия. Студент сам выбирает путь, а наша задача - дать ему инструменты и знания, которые помогут реализоваться в любом месте.

- С какими трудностями сталкиваются студенты?

-Это те же трудности, с которыми сталкиваются все люди, выходящие на рынок труда. Где-то студента могут не принять, где-то, наоборот, поступает сразу несколько предложений. Всё зависит от самого человека, его подготовки, мотивации и личных качеств.

- Академия занимается трудоустройством выпускников?

- Мы не занимаемся прямым трудоустройством. Наша задача подготовить студентов таким образом, чтобы они могли самостоятельно устроиться на работу. Мы консультируем, направляем, но ответственность за выбор и карьеру лежит на самом выпускнике.

- Что, на ваш взгляд, необходимо для повышения качества высшего образования в целом?

- Законодательство в сфере образования постоянно обновляется. И это правильный процесс. В мире уже накоплен большой опыт подготовки специалистов и взаимодействия образования с производством. Нам важно, чтобы отечественная система образования максимально вписывалась в эти мировые подходы.

- Что бы вы хотели пожелать Академии и студентам?

- Наше главное пожелание чтобы студенты и во время учебы, и после окончания Академии могли успешно трудоустроиться, чувствовали себя уверенно в профессии и были удовлетворены выбранным жизненным путем.


Теги:
вуз, студенты, туризм, Кыргызстан
