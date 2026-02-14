Погода
Доконтактная профилактика ВИЧ доступна бесплатно по всему Кыргызстану

Министерство здравоохранения Кыргызстана продолжает усиливать меры по профилактике ВИЧ-инфекции, продвигая современные и научно доказанные методы защиты. Одним из таких является доконтактная профилактика, известная как ДКП или PrEP.

Доконтактная профилактика предполагает прием антиретровирусных препаратов людьми без ВИЧ для предотвращения инфицирования. При правильном и регулярном применении этот метод снижает риск передачи вируса более чем на 90% при половом пути.

ДКП может быть рекомендована людям с повышенным риском инфицирования. В их числе те, кто испытывает трудности с регулярным использованием презервативов с непостоянными партнерами, имеет несколько половых партнеров, относится к уязвимым группам населения или состоит в отношениях с человеком, живущим с ВИЧ, если его вирусная нагрузка неизвестна либо не подавлена.

Получить услугу в Кыргызстане можно бесплатно и конфиденциально. Для этого необходимо пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, после чего врач подберет подходящую схему приема препаратов ежедневную или "по требованию" для отдельных групп населения. Лекарства выдаются бесплатно, а регулярное тестирование остается обязательной частью программы.

В Минздраве напоминают, что ДКП не заменяет презервативы, которые по-прежнему защищают от большинства инфекций, передающихся половым путем, а также от нежелательной беременности. Препараты не вызывают ВИЧ и считаются безопасными при медицинском наблюдении.

Использование доконтактной профилактики соответствует международной стратегии по снижению новых случаев ВИЧ и укреплению общественного здоровья. Расширение доступа к ДКП способствует раннему обращению за медицинской помощью, снижению стигмы и повышению уровня защиты населения.

Консультацию о доконтактной профилактике можно получить в специализированных центрах по всей стране. В Бишкеке работают Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ, ул. Я. Логвиненко, 8, тел.: 0312 30 07 54, и Бишкекский городской центр, ул. Токтогула, 62, левое крыло, тел.: 0312 48 66 17.

В Оше центр расположен по адресу пер. Моминовой, 10/2, тел.: 03222 5 56 72, в Джалал- Абадской области в городе Манас, ул. Курортная, 37, тел.: 03722 2 31 59.

Жителям Таласской области консультации доступны в центре на ул. Ч. Айтматова, 257, тел.: 03422 5 22 94, Баткенской области на ул. Раззакова, 13, тел.: 03622 5 08 77.

В Иссык Кульской области центр находится в Караколе на ул. Эшеновой, 118, тел.: 03922 5 08 58, в Нарынской области на ул. Раззакова, 1, тел.: 03522 5 30 54.

Жители Чуйской области могут обратиться в центр в Токмоке на ул. Комсомольской, 129, тел.: 03138 7 40 18.

Дополнительную информацию можно получить у врача инфекциониста в Центрах семейной медицины или Центрах общеврачебной практики по месту проживания, а также в некоммерческих организациях, работающих в сфере профилактики ВИЧ. Сведения также доступны на сайте и в мобильном приложении "Здоровье +".


ВИЧ/СПИД, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
