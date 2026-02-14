Погода
ГНС напомнила о сроке легализации ювелирных изделий до 1 марта

Государственная налоговая служба Кыргызстана напомнила, что 1 марта истекает срок легализации остатков ранее ввезённых или произведённых ювелирных изделий из драгоценных металлов без первичных документов. До завершения кампании осталось 16 дней.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера освобождает предпринимателей от ответственности и исполнения обязанностей налогового агента. На легализованные изделия также действуют пониженные ставки пробирного сбора за опробование и клеймение.

Так, для золотых, платиновых и палладиевых ювелирных изделий отечественного и иностранного производства, включая бывшие в употреблении, сбор составляет 10 сомов за одно изделие. Для серебряных изделий установлена ставка 8 сомов за единицу.

Чтобы пройти легализацию, налогоплательщику необходимо до указанного срока подать электронный документ через информационную систему электронных счетов фактур на сайте . В системе нужно открыть раздел "Приобретение", перейти в подраздел ДПБУ и нажать кнопку "Добавить". Далее следует выбрать поле "Внесение сведений о драгоценных ювелирных изделиях из драгоценных металлов", указав наименование изделия, вес, количество и пробу.

После выбора опции основные реквизиты формируются автоматически, пользователю остается заполнить товарную часть. Коды товаров указываются в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Рекомендуется также прописывать вид изделия и его пробу, например, золотое кольцо 585 пробы или серебряные серьги 925 пробы.

В каждой товарной строке необходимо указать единицу измерения, количество, цену за единицу и общую стоимость. При этом наименование товара должно быть заранее внесено в справочник в разделе "Профиль", подраздел "Товары и услуги".

В налоговой службе обратили внимание, что электронный документ не подлежит корректировке и не может быть признан недействительным, поэтому все сведения должны быть внесены полностью и без ошибок.

После подачи данных в систему налогоплательщикам необходимо обратиться в Управление ГНС по работе с драгоценными металлами для прохождения процедуры опробования и клеймения изделий.

Кроме того, решением кабинета министров отменён добровольный патент для этой категории деятельности. Теперь предприниматели, работающие с драгоценными металлами и ювелирными изделиями, обязаны применять упрощённую систему налогообложения по ставке 0,25% с обязательным использованием контрольно кассовых машин.


