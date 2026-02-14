Погода
Замял дело об изнасиловании несовершеннолетней. Задержан сотрудник ОВД

167
ГКНБ совместно со Службой внутренних расследований МВД задержал должностное лицо из числа начальствующего состава ОВД Кеминского района Чуйской области.

По данным следствия, Б.М.Б. 1992 года рождения, расследуя дело об изнасиловании несовершеннолетней, совершённом группой лиц, вопреки выводам судебно-медицинской экспертизы прекратил уголовное преследование в отношении двоих подозреваемых.

Сообщается, что для придания законного вида своему решению он вынудил несовершеннолетнюю дать заведомо ложные показания в их пользу.

Решением Октябрьского районного суда Бишкека подозреваемый заключён под стражу и водворён в СИЗО ГКНБ.

Следственные органы ГКНБ также намерены заново расследовать материалы уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Всем причастным лицам будет дана правовая оценка.


