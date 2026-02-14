Двое жителей Оша шантажировали мужчину компрометирующим видео

В Оше задержаны подозреваемые в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Ош.

По ее данным, в милицию обратился местный житель А.Б., 2004 года рождения. Он заявил, что неизвестные, назвавшись блогерами, вымогали у него деньги, угрожая публикацией компрометирующего видео.

13 февраля в ходе оперативно-профилактического мероприятия были задержаны двое подозреваемых.

По данным милиции, ночью 10 февраля на парковке дома подозреваемые подошли к потерпевшему, находившемуся в автомобиле со знакомой девушкой, и заявили, что сняли на видео "непристойные действия". За не размещение записи в интернете они потребовали 100 тыс. сомов.

Под угрозами потерпевший перевел 50 тыс. сомов на счет в M-Bank. Оставшуюся сумму злоумышленники потребовали передать позже, пригрозив распространить видео.

13 февраля при получении 500 долларов наличными подозреваемые были задержаны с поличным.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ими оказались житель Оша С.М., 2005 года рождения, и житель Кара-Сууйского района Ч. уулу Б., 2002 года рождения.

Правоохранительные органы проверяют их возможную причастность к аналогичным преступлениям и просят граждан, пострадавших от их действий, обращаться по телефонам 0990 95 70 00 или 102.