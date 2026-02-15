Международный конкурс СМИ "Медиа-Науруз 2025" завершил приём

Приём заявок на международный конкурс "Медиа-Науруз 2025" завершён. По данным оргкомитета, поступило более 40 материалов от СМИ и авторов из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Конкурс вызвал широкий интерес среди журналистов и научного сообщества региона. В числе участников профильные научные институты, университеты и ведущие медиа, включая "Российскую газету", "Слово Кыргызстана", телеканал "Катунь 24", Sputnik Кыргызстан, "Вечерний Бишкек" и информагентство "Кабар".

Проект реализуется Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета и направлен на развитие научного сотрудничества и медиадиалога в евразийском пространстве.

Конкурс проходит по двум направлениям. Номинация "Экспедиции Большого Алтая" посвящена исследованиям и популяризации археологического и этнографического наследия региона. Номинация "Наша общая Великая Победа!" приурочена к 80-летию Победы и направлена на сохранение исторической памяти.

Итоги конкурса объявят после 20 марта накануне празднования Нооруза. Участники получат сертификаты организаторов, а победителей отметят специальными наградами за вклад в развитие научного и медиасотрудничества России и Центральной Азии.