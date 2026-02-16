Джошуа оказался в центре обсуждений после встречи с бойцами ММА в Дубае

Британский боксёр Энтони Джошуа посетил турнир PFL Champions Series в Дубае, где встретился с представителями смешанных единоборств, что вызвало широкий резонанс в спортивных кругах.

Во время мероприятия он поздравил с победой Усмана Нурмагомедова, а также пообщался с Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом UFC Исламом Махачевым. Совместные фотографии спортсменов быстро распространились в социальных сетях.

Обсуждения вызвал контраст с предыдущими действиями боксёра: ранее Джошуа тренировался в лагере Александра Усика и публиковал фото с украинской символикой.

Ситуация стала поводом для дискуссий о том, как личные взгляды спортсменов пересекаются с международной спортивной средой.