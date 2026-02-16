Госсекретарь США Марко Рубио в Мюнхене объявил конец эпохи прекраснодушия

Выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2026 года стало настоящим манифестом. Это не просто критика внешней политики прошлых лет, а полноценный идеологический разворот. Рубио фактически признал, что последние тридцать лет Запад жил в плену опасных иллюзий, которые стоили ему слишком дорого.

Главный удар пришелся по знаменитой теории "конца истории" Фрэнсиса Фукуямы. После холодной войны западные элиты уверовали, что либеральная демократия победила окончательно, а границы и национальные интересы скоро станут пережитком прошлого. Предполагалось, что торговля и коммерция заменят народам их идентичность, превратив каждого в безликого "гражданина мира".

Рубио назвал эти надежды глупой идеей, которая в корне противоречит человеческой природе и пятитысячелетней истории цивилизации. По его словам, попытка заменить реальные интересы наций глобальными схемами была фатальной ошибкой.

По сути госсекретарь атаковал саму основу западной стратегии. Если раньше считалось, что все страны рано или поздно "дозреют" до западных ценностей, то теперь Вашингтон признает национальные интересы, границы и право на самобытность являются вечными константами. Идеология не смогла отменить человеческую суть.

Этот программный доклад меняет правила игры. Рубио дает понять, что США больше не намерены ждать, когда мир станет единым и либеральным. История возвращается к своим истокам, к борьбе за влияние, защите суверенитета и осознанию того, что конфликт является естественным двигателем прогресса.

Запад официально выходит из уютного "музея истории", где пытался спрятаться за торговыми графиками. Месседж Рубио предельно прост и понятен, что в реальном мире выживает только тот, кто готов отстаивать свои границы и свою идентичность. Эпоха прекраснодушия закончилась, и теперь США открыто заявляют о возвращении к жесткой политике национального реализма.