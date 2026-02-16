Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Госсекретарь США Марко Рубио в Мюнхене объявил конец эпохи прекраснодушия

247  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2026 года стало настоящим манифестом. Это не просто критика внешней политики прошлых лет, а полноценный идеологический разворот. Рубио фактически признал, что последние тридцать лет Запад жил в плену опасных иллюзий, которые стоили ему слишком дорого.

Главный удар пришелся по знаменитой теории "конца истории" Фрэнсиса Фукуямы. После холодной войны западные элиты уверовали, что либеральная демократия победила окончательно, а границы и национальные интересы скоро станут пережитком прошлого. Предполагалось, что торговля и коммерция заменят народам их идентичность, превратив каждого в безликого "гражданина мира".

Рубио назвал эти надежды глупой идеей, которая в корне противоречит человеческой природе и пятитысячелетней истории цивилизации. По его словам, попытка заменить реальные интересы наций глобальными схемами была фатальной ошибкой.

По сути госсекретарь атаковал саму основу западной стратегии. Если раньше считалось, что все страны рано или поздно "дозреют" до западных ценностей, то теперь Вашингтон признает национальные интересы, границы и право на самобытность являются вечными константами. Идеология не смогла отменить человеческую суть.

Этот программный доклад меняет правила игры. Рубио дает понять, что США больше не намерены ждать, когда мир станет единым и либеральным. История возвращается к своим истокам, к борьбе за влияние, защите суверенитета и осознанию того, что конфликт является естественным двигателем прогресса.

Запад официально выходит из уютного "музея истории", где пытался спрятаться за торговыми графиками. Месседж Рубио предельно прост и понятен, что в реальном мире выживает только тот, кто готов отстаивать свои границы и свою идентичность. Эпоха прекраснодушия закончилась, и теперь США открыто заявляют о возвращении к жесткой политике национального реализма.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455519
Теги:
США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  