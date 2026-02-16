Погода
В Бишкеке отметили годовщину окончания афганских событий

- Светлана Лаптева
Вчера, 15 февраля, в бишкекском парке имени Ата-Тюрка было многолюдно и непривычно тихо. У мемориала воинам-интернационалистам прошел митинг-реквием, посвященный 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Почтить память сослуживцев и близких пришли ветераны, вдовы погибших, офицеры Минобороны и первые лица города. Среди участников - мэр Айбек Джунушалиев, замминистра обороны Алмазбек Кулмурзаев, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев и представители посольства России.

Официальная часть была краткой, но адресной. Заместитель министра обороны сообщил, что по решению главы Кабмина членам "Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане" объявлена благодарность. Кроме того, из резервного фонда ветеранам выделили 250 тысяч сомов в качестве финансовой поддержки.

Завершился митинг традиционным возложением венков. К подножию памятника легли сотни гвоздик - символ памяти о десятилетней войне, которая унесла жизни 15 тысяч советских солдат.

Для Кыргызстана эта дата имеет особое значение. В афганском конфликте участвовал 7 141 наш соотечественник. Домой вернулись не все, а те, кто прошел через горнило войны, навсегда сохранили верность боевому братству. Около 250 кыргызстанцев за проявленный героизм были награждены боевыми орденами и медалями. Сегодня их подвиг - это не просто страница в учебнике истории, а живая память, которая ежегодно собирает людей у мемориала в парке Ата-Тюрка.


Афганистан, Бишкек, Кыргызстан
