В Бишкеке чествовали героев эндуро и джимханы

261  0
- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке прошло торжественное заседание Союза спортивных федераций Кыргызской Республики республиканского уровня. Принимающей стороной выступила Федерация авто-мотоспорта КР. Мероприятие объединило представителей спортивных федераций, спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и спортивных журналистов со всей страны.

В ходе встречи подвели итоги спортивного сезона и отметили достижения представителей технических видов спорта. Лучших гонщиков дисциплин эндуро, джимхана и других направлений автомотоспорта разных возрастных категорий наградили кубками, дипломами и памятными призами.

Союз спортивных федераций Кыргызской Республики объединяет национальные федерации и координирует развитие спорта в стране. Президент Союза Аскар Салымбеков отметил, что спорт играет важную роль в укреплении общественного единства и воспитании молодежи. По его словам, успехи отечественных спортсменов формируют чувство национальной гордости и вдохновляют молодое поколение стремиться к высоким результатам.

Генеральный секретарь Союза спортивных федераций КР Кувватбек Аскарбеков подчеркнул, что развитие технических видов спорта требует системной поддержки, современной инфраструктуры и тесного взаимодействия федераций. Он отметил, что признание достижений спортсменов и создание условий для их роста служат стимулом для популяризации автомотоспорта среди молодежи.

Гостям мероприятия продемонстрировали гоночные спортпрототипы, предназначенные для взрослых и юных спортсменов. Также были представлены гоночные симуляторы, где все желающие могли попробовать себя в роли гонщика и почувствовать управление спортивным автомобилем.

Участники заседания обсудили дальнейшее развитие технических видов спорта, привлечение молодежи и календарь республиканских соревнований на предстоящий сезон. Было отмечено, что укрепление сотрудничества между федерациями будет способствовать росту автомотоспорта и повышению конкурентоспособности кыргызстанских спортсменов на международной арене.

Мероприятие прошло в деловой и теплой атмосфере, став площадкой для подведения итогов сезона, обмена опытом и укрепления спортивного сотрудничества в стране.

Также в Бишкеке состоялась первая церемония Sport Shamy 2025, где назвали лучших спортивных журналистов Кыргызстана. Победители были определены в пяти номинациях и получили денежные премии, а конкурс направлен на поддержку и развитие спортивной журналистики в стране.


Теги:
награда, спорт, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, журналисты
