Житель Бишкека продал угнанное авто за 80 тыс. сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в угоне автомобиля, транспортное средство возвращено владельцу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 9 октября 2025 года в милицию обратился гражданин Д.Б.

Заявитель сообщил, что 5 октября 2025 года около 18:00 он оставил принадлежащий ему автомобиль марки "KIA PIKANTO" во дворе дома по улице Тоголок-Молдо, после чего выехал в город Каракол. Вернувшись домой 9 октября 2025 года, он обнаружил отсутствие транспортного средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 (угон) УК КР.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Ж.Б., 1984 года рождения. Подозреваемый водворен в ИВС.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый, неправомерно завладев автомобилем, продал его за 80 тысяч сомов, а вырученные денежные средства израсходовал на личные нужды.

В настоящее время автомобиль найден и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к преступлению, а также проверяется возможная причастность задержанного к аналогичным фактам.