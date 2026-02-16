Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Кыргызстанские ушуисты завоевали 54 медали на Играх "Пики Тянь-Шаня"

132  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстан по ушу успешно выступила на международном турнире по ушу-кунгфу в рамках третьих Игр боевых искусств "Пики Тянь-Шаня", прошедших в Алматы.

По информации Федерации традиционного ушу, кыргызстанские спортсмены выиграли 54 награды:

18 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Победителями соревнований стали Эрик Абдылдаев, Андрей Борисов, Элина Исакова, Егор Леонтьев, Саадат Касымалиева, Элима Темирбекова, Альмира Касмахунова, Адилет Айдаров, Эдил Муратбек уулу, Амина Алимжанова, Филипп Оплачкин, Нарина Нарынбекова и Элес Кокумбек кызы.

В турнире приняли участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Соревнования были организованы при поддержке Всемирная Ассоциация традиционного ушу.

Кыргызстанскую команду подготовили заслуженные тренеры Евгений Лопаткин и Наталья Нещерет. В состав сборной вошли представители нескольких клубов и спортивных школ страны.

Игры стали этапом подготовки к международным стартам - чемпионатам мира и Азии, а также к Юношеские Олимпийские игры 2026, где ушу впервые будет представлено в программе соревнований.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455532
Теги:
ушу, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  