Кыргызстанские ушуисты завоевали 54 медали на Играх "Пики Тянь-Шаня"

Сборная Кыргызстан по ушу успешно выступила на международном турнире по ушу-кунгфу в рамках третьих Игр боевых искусств "Пики Тянь-Шаня", прошедших в Алматы.

По информации Федерации традиционного ушу, кыргызстанские спортсмены выиграли 54 награды:

18 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Победителями соревнований стали Эрик Абдылдаев, Андрей Борисов, Элина Исакова, Егор Леонтьев, Саадат Касымалиева, Элима Темирбекова, Альмира Касмахунова, Адилет Айдаров, Эдил Муратбек уулу, Амина Алимжанова, Филипп Оплачкин, Нарина Нарынбекова и Элес Кокумбек кызы.

В турнире приняли участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Соревнования были организованы при поддержке Всемирная Ассоциация традиционного ушу.

Кыргызстанскую команду подготовили заслуженные тренеры Евгений Лопаткин и Наталья Нещерет. В состав сборной вошли представители нескольких клубов и спортивных школ страны.

Игры стали этапом подготовки к международным стартам - чемпионатам мира и Азии, а также к Юношеские Олимпийские игры 2026, где ушу впервые будет представлено в программе соревнований.