Жапаров напомнил судьбу беглых президентов тем, кто мечтает о перевороте

В Кыргызстане нет и не будет условий для дестабилизации или захвата власти. Об этом в интервью "Кабар" заявил глава государства.

По его словам, время управления страной с позиции силы безвозвратно ушло, а те, кто пытался это делать, уже получили свой исторический урок.

"Никакого переворота не будет. Нет ни условий, ни предпосылок. Страной нужно управлять умом, а не силой. История это доказала. Где сейчас Бакиев, который говорил: "Буду управлять силой"? Где Атамбаев, правивший силой? Мы должны научиться извлекать уроки из прошлого", - подчеркнул Жапаров.

Он отметил, что закон не позволит повториться сценариям прошлого, а сам он лично контролирует ситуацию в режиме 24/7.

"Я говорю, что в стране нет ситуации для переворота, потому что из 24 часов в сутках 20 часов я нахожусь на работе. Все держу под контролем. Если происходит что-то неправильное, сразу даю поручения министрам, акимам, губернаторам и добиваюсь исправления", - пояснил президент, добавив, что держать под надзором 70–80% всех государственных процессов вполне реально.