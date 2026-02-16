Погода
Ветеринарные службы стран Центральной Азии усиливают контроль границ

180  0
- Светлана Лаптева
В Астане главы ветеринарных ведомств региона экстренно обсудили защиту от опасных болезней животных. Кыргызстан на встрече представил директор профильной службы Адилет Сотовалдиев.

Главной темой стали трансграничные инфекции, которые могут мгновенно пересекать границы стран. Ветеринары договорились создать единый щит безопасности, чтобы не допустить вспышек заболеваний и защитить сельское хозяйство.

Встреча прошла под эгидой Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и стала ключевой площадкой для координации усилий по биологической безопасности во всей Центральной Азии.


