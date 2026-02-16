Погода
ГКНБ пресёк работу трёх реабилитационных центров в Бишкеке

260  0
В Бишкеке пресечена деятельность ещё трёх реабилитационных центров "Идальго", "Решение" и "Бишкек-Маяк", где выявлены грубые нарушения прав пациентов. В рамках расследования задержаны семь человек из числа руководителей и сотрудников, а по решению суда они взяты под стражу. Кроме того, установлены два факта смерти пациентов, проходивших лечение в центре "Бишкек-Маяк".

По данным ведомства, в указанных учреждениях применялись жестокие и нетрадиционные методы "лечения". Пациентов усмиряли физической силой, использовали электрошокеры, привязывали к стульям и кроватям, помещали в изолированные комнаты, что причиняло им физические и серьёзные психологические травмы.

В ходе проверок также обнаружены и изъяты сильнодействующие психотропные препараты с ограниченным оборотом, применявшиеся в отношении пациентов.

В рамках следственных мероприятий задержаны граждане Э.у.Ч., К.К.Б., Р.Ф.С., Ж.А.Ж., К.Е., Р.В.Г. и М.А.А.

В настоящее время органы ГКНБ проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств смерти пациентов. По итогам расследования будет дана юридическая оценка произошедшему.


URL: https://www.vb.kg/455544
Теги:
ГКНБ, наркотики, нарушения, пытки, Бишкек, здоровье
