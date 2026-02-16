Погода
Участники тура "Нарын – Зимняя сказка" получили страховку на 3,8 млн сомов

Государственная страховая организация застраховала 38 участников пресс-тура "Нарын – Зимняя сказка" на сумму 3 800 000 сомов.

Пресс-тур был организован с целью широкого продвижения живописной природы Нарынской области, её богатого историко-культурного наследия и туристического потенциала. В мероприятии приняли участие представители туристической отрасли, журналисты и блогеры из зарубежных стран, а также ведущие представители медиасообщества Кыргызской Республики. В течение трёх дней участники ознакомились с туристическим потенциалом Нарынской области и оценили возможности зимнего туризма региона.

Одним из главных партнёров пресс-тура "Нарын – Зимняя сказка" выступила Государственная страховая организация. В мероприятии лично принял участие Председатель Правления ОАО "ГСО" Калдаpбеков Элдияр, который встретился с зарубежными туристами и журналистами, представил туристический потенциал Кыргызской Республики, в том числе Нарынской области. Также 38 участникам были вручены страховые полисы на сумму 100 000 (сто тысяч) сомов каждому.

В пресс-туре приняли участие представители Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, журналисты и блогеры из Ферганской и Наманганской областей Республики Узбекистан, представители Республики Казахстан, а также журналисты, блогеры и представители туристической отрасли Кыргызской Республики. В общей сложности жизнь и здоровье участников пресс-тура были застрахованы Государственной страховой организацией на сумму 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) сомов.

В своём выступлении Председатель Правления ОАО "ГСО" Калдаpбеков Элдияр отметил, что туристический потенциал Кыргызстана получает высокую положительную оценку на международном уровне, а зимний и летний туризм динамично развиваются. Он также подчеркнул, что Государственная страховая организация располагает всеми возможностями для страхования жизни, здоровья и обеспечения безопасности каждого туриста, прибывающего в Кыргызскую Республику.

Пресс-тур был организован при поддержке Департамента туризма Кыргызской Республики, Фонда туризма Кыргызской Республики и Нарынской областной государственной администрации.


URL: https://www.vb.kg/455550
Теги:
Нарынская область, страхование, Кыргызстан
