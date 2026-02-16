Погода
Сердар Бердымухамедов провел масштабные кадровые перестановки

- Светлана Лаптева
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел крупнейшую кадровую ротацию, подписав за два дня более 50 указов об отставках и новых назначениях. Перестановки затронули высший эшелон власти, включая ключевых вице-премьеров и руководителей силовых структур.

В составе Кабинета министров сменились сразу три заместителя главы правительства. Посты Мамметхана Чакыева, Байрамгуль Ораздурдыевой и Батыра Аманова заняли Батыр Аннаев, Батыр Маммедов и Гуванч Агаджанов. Также значительные изменения произошли в руководстве министерств: новые министры возглавили ведомства здравоохранения, охраны окружающей среды и пищевой промышленности. Большинство прежних чиновников покинули должности в связи с выходом на пенсию или переходом на другую работу.

Особое внимание привлекли перемены в силовом блоке и инфраструктурном секторе. Министр национальной безопасности Назар Атагараев был освобожден от обязанностей, а его кресло занял Довлетгелди Мередов. Кроме того, в республике создано новое Министерство автомобильных дорог, руководить которым назначен Хангелди Керимов. Кадровая волна докатилась и до регионов: президент сменил мэров крупнейших городов страны, включая Туркменбаши, Туркменабат и Мары.


Теги:
президент, Туркменистан
