Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Госдолг Кыргызстана вплотную приблизился к 9 миллиардам долларов

85  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании профильного комитета Жогорку Кенеша 16 февраля была озвучена актуальная информация о долговых обязательствах страны. В ответ на запрос депутата Дастана Бекешева заместитель министра финансов Нурбек Акжолов представил свежие данные по государственным заимствованиям.

На текущий момент суммарный объем государственного долга Кыргызстана достиг отметки 8 миллиардов 850 миллионов долларов. Основная часть этой суммы приходится на внешние заимствования, которые составляют 5,2 миллиарда долларов. Оставшиеся 3,5 миллиарда долларов приходятся на внутренний долг республики перед отечественными кредиторами и держателями государственных ценных бумаг. Озвученные цифры стали ключевой темой обсуждения финансовой устойчивости бюджета на текущий год.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455557
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, государственный долг
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  