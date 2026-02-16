Госдолг Кыргызстана вплотную приблизился к 9 миллиардам долларов

На заседании профильного комитета Жогорку Кенеша 16 февраля была озвучена актуальная информация о долговых обязательствах страны. В ответ на запрос депутата Дастана Бекешева заместитель министра финансов Нурбек Акжолов представил свежие данные по государственным заимствованиям.

На текущий момент суммарный объем государственного долга Кыргызстана достиг отметки 8 миллиардов 850 миллионов долларов. Основная часть этой суммы приходится на внешние заимствования, которые составляют 5,2 миллиарда долларов. Оставшиеся 3,5 миллиарда долларов приходятся на внутренний долг республики перед отечественными кредиторами и держателями государственных ценных бумаг. Озвученные цифры стали ключевой темой обсуждения финансовой устойчивости бюджета на текущий год.