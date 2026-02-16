Монголия теряет тысячи животных из-за экстремальных холодов

Суровая зима, которую в Монголии называют "дзуд", нанесла серьезный удар по сельскому хозяйству страны. По данным Национального статистического управления, только за январь в ряде регионов погибло более 26 300 голов скота.

Наиболее критическая ситуация сложилась в западных аймаках Увс, Баян-Улгий и Завхан, а также в центральной части страны - в аймаке Уверхангай. В общей сложности от последствий аномальных холодов страдают 11 из 21 региона республики.

"Дзуд" - это стихийное бедствие, характерное для монгольских степей, когда из-за экстремальных морозов и обильного снега скот лишается возможности добывать корм и погибает от истощения или холода. Для Монголии это национальная проблема, так как животноводство является основой экономики, а жизнь почти 40% населения напрямую зависит от кочевого хозяйства.

Стоит отметить, что на конец 2025 года общее поголовье скота в стране оценивалось в 58,1 миллиона голов. Однако ежегодные суровые зимы продолжают оставаться главным риском для благополучия монгольских кочевников.