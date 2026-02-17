США тайно ввезли в Иран тысячи терминалов Starlink

Администрация президента США Дональда Трампа организовала скрытую поставку тысяч терминалов Starlink в Иран. Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве, этот шаг стал ответом на блокировки интернета, введенные иранскими властями во время масштабных антиправительственных акций протеста в январе.

Целью Белого дома было обеспечение бесперебойного доступа к сети для протестующих. По данным журналистов, Соединенные Штаты переправили в страну около 6000 спутниковых комплектов, что стало первой подобной прямой операцией. В общей сложности Госдепартамент закупил порядка 7000 терминалов, значительная часть которых была приобретена именно в разгар январских событий. Собеседники издания отмечают, что президент Трамп был проинформирован о поставках, хотя детали его личного одобрения плана остаются неизвестными.

Причиной массовых демонстраций в Иране стал затяжной экономический кризис, вызванный высокой инфляцией и девальвацией национальной валюты. Протестующие связывали падение уровня жизни с неэффективным управлением экономикой и давлением международных санкций, введенных из-за ядерной и ракетной программ Тегерана. Официальные иранские власти в свою очередь обвиняли Вашингтон в попытках дестабилизировать ситуацию внутри страны и вмешательстве во внутренние дела.

На фоне происходящего Дональд Трамп также выступил с резкими заявлениями, предостерегая власти Ирана от применения крайних мер наказания в отношении задержанных участников протестов.