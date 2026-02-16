Монгольское мясо поступит на рынок Кыргызстана по сниженным пошлинам

Кыргызстан и Монголия готовятся к запуску режима льготной торговли, который может существенно повлиять на стоимость продуктов питания. На заседании профильного комитета Жогорку Кенеша 16 февраля депутаты одобрили в первом чтении ратификацию соглашения, подписанного летом прошлого года.

Заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов сообщил, что документ предусматривает снижение таможенных пошлин для 367 товарных позиций. Особый интерес парламентариев вызвал вопрос импорта продовольствия. Представитель Минэкономики подтвердил, что в список льготных товаров включена мясная продукция. По его словам, монгольское мясо отличается более доступной ценой, что должно создать позитивную конкуренцию на внутреннем рынке Кыргызстана и сделать продукт дешевле для потребителей.

Помимо мяса, под действие торговых преференций подпадают овощи, фрукты, фасоль, а также различные виды промышленного оборудования. Соглашение рассчитано на трехлетний период с возможностью автоматического продления на такой же срок, если стороны будут придерживаться установленных правил.