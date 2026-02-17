Погода
Ким Чен Ын выбрал дочь официальной наследницей власти в Северной Корее

Южнокорейская разведка пришла к выводу, что Ким Чен Ын окончательно определился с кандидатурой наследницы престола. По данным Национальной службы разведки (NIS), представленным парламенту, лидер КНДР начал официальный процесс передачи власти своей дочери Ким Чжу Э.

Специалисты отмечают, что если раньше девушку просто готовили к будущей роли, то теперь она перешла в статус официальной преемницы. На это указывает ее регулярное участие в государственных мероприятиях, где она уже начала публично выражать мнение по важным политическим вопросам. Теперь внимание разведки приковано к предстоящему в конце февраля съезду Трудовой партии Кореи: появление Чжу Э на этом ключевом событии может окончательно закрепить ее новый политический вес.

Ким Чжу Э остается единственным публично признанным ребенком лидера Северной Кореи. Хотя эксперты предполагают наличие у Ким Чен Ына старшего сына, официально о нем никогда не сообщалось. Впервые мир узнал о существовании Чжу Э в 2013 году после визита в Пхеньян американского баскетболиста Денниса Родмана, который упоминал о встрече с "малюткой Чжу Э".


