Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии по футболу среди молодежи

Самуэль Деди Ирие
Кыргызский футбольный союз (КФС) направил в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) официальную заявку на право проведения Кубка Азии U-23 в 2028 году. Этот турнир является одним из ключевых молодежных соревнований континента, в котором принимают участие 16 сильнейших олимпийских сборных Азии.

Заявочная концепция Кыргызстана включает стадионы, отвечающие международным требованиям, современные тренировочные базы, гостиничную инфраструктуру и проработанную транспортную логистику. В КФС подчеркивают, что проведение чемпионата такого уровня позволит ускорить модернизацию футбольной инфраструктуры страны, укрепить ее международный имидж и привлечь молодежь к спорту.

Конкуренция за право принять турнир ожидается высокой: помимо Кыргызстана, на проведение Кубка Азии претендуют Иордания, Япония, Катар, ОАЭ и Узбекистан.

Ожидается, что с 2 по 6 марта страну посетит инспекционная комиссия АФК. Представители конфедерации оценят готовность инфраструктуры, после чего будет принято окончательное решение о месте проведения турнира. В КФС рассматривают этот проект как стратегический шаг для развития национального футбола и вывода молодых игроков на новый международный уровень.


