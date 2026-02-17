В КР продолжается внедрение системы инвентаризации медоборудования

Первый заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Айбек Маткеримов провёл встречу с представителями Германского банка развития (KfW) и консалтинговой компании GITEC-IGIP, посвящённую внедрению системы цифровой инвентаризации медицинского оборудования SAMEDIS. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия также состоялась передача медицинским организациям 150 принтеров и 1000 картриджей для поддержки рабочих процессов и ведения цифрового учёта оборудования.

Стороны обсудили текущий статус реализации секторальной программы "Здравоохранение V", финансируемой Федеративной Республикой Германия, а также вопросы технического сопровождения, актуализации данных и обеспечения устойчивой работы системы в организациях здравоохранения.

Отмечено, что во всех предусмотренных медицинских учреждениях уже проведены обучающие тренинги и обеспечен запуск системы. В регионах продолжается инвентаризация оборудования, тогда как организации здравоохранения Бишкека и Чуйской области завершили основной этап и перешли к регулярной актуализации данных.

Дополнительно обучены сотрудники профильных подразделений, отвечающие за работу с базой данных и контроль качества вводимой информации. В дальнейшем функции по ведению учёта медицинского оборудования будут переданы государственному предприятию "Кыргызфармация".

Айбек Маткеримов выразил признательность Германскому банку развития (KfW) и компании GITEC-IGIP за поддержку, отметив, что сотрудничество способствует повышению устойчивости и эффективности национальной системы здравоохранения.

Следующим этапом станет организация технического сопровождения и дальнейшее развитие цифровых решений.