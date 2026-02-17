Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.42 - 104.27

В КР продолжается внедрение системы инвентаризации медоборудования

96  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Айбек Маткеримов провёл встречу с представителями Германского банка развития (KfW) и консалтинговой компании GITEC-IGIP, посвящённую внедрению системы цифровой инвентаризации медицинского оборудования SAMEDIS. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия также состоялась передача медицинским организациям 150 принтеров и 1000 картриджей для поддержки рабочих процессов и ведения цифрового учёта оборудования.

Стороны обсудили текущий статус реализации секторальной программы "Здравоохранение V", финансируемой Федеративной Республикой Германия, а также вопросы технического сопровождения, актуализации данных и обеспечения устойчивой работы системы в организациях здравоохранения.

Отмечено, что во всех предусмотренных медицинских учреждениях уже проведены обучающие тренинги и обеспечен запуск системы. В регионах продолжается инвентаризация оборудования, тогда как организации здравоохранения Бишкека и Чуйской области завершили основной этап и перешли к регулярной актуализации данных.

Дополнительно обучены сотрудники профильных подразделений, отвечающие за работу с базой данных и контроль качества вводимой информации. В дальнейшем функции по ведению учёта медицинского оборудования будут переданы государственному предприятию "Кыргызфармация".

Айбек Маткеримов выразил признательность Германскому банку развития (KfW) и компании GITEC-IGIP за поддержку, отметив, что сотрудничество способствует повышению устойчивости и эффективности национальной системы здравоохранения.

Следующим этапом станет организация технического сопровождения и дальнейшее развитие цифровых решений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455591
Теги:
Германия, сотрудничество, Кыргызстан, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  