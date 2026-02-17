Главная интрига года раскрыта: кто выиграл квартиру от MBANK?

В Бишкеке завершилась одна из самых масштабных банковских акций года. 15 февраля в ТРЦ "Азия Молл" подвели итоги "Марафона призов" от MBANK. Главная интрига - кому достанется новая квартира в столице - наконец разрешилась.

Счастливый победитель

Обладателем заветных ключей от однокомнатной квартиры в жилом комплексе "Лофт" (от партнера "Борсан Констракшн") стал Максат Э. А. Победитель признается, что до сих пор не до конца верит в происходящее.

"Ощущения смешанные, осознание придет позже. Я просто ежедневно пользовался приложением: совершал переводы, оплаты, тестировал MProfi и MInvest, искал товары в MMarket. Делал то же самое, что и все, а в итоге исполнил мечту о квартире в Бишкеке", - поделился эмоциями Максат.

Церемония награждения прошла в формате большого праздника с участием звезд: для гостей выступили Freeman 996, Tamga и Айдана Дека.

Цифры и масштаб

"Марафон призов" длился четыре месяца. Его особенностью стала полная цифровизация: клиенты копили баллы за задания в приложении MBANK, которые превращались в шансы на победу прямо в приложении.

Общий призовой фонд превысил 25 000 000 сомов. Всего банк разыграл 10 581 приз, среди которых: 10 сертификатов по 1 000 000 сомов; 20 сертификатов по 500 000 сомов; 50 сертификатов по 100 000 сомов.

Прозрачность прежде всего

Как отметили в банке, человеческий фактор при определении победителей был исключен. Использовалась автоматизированная цифровая система.

Председатель правления MBANK Максатбек Ишенбаев подчеркнул, что такие проекты - это в первую очередь про доверие.

"Для кого-то это были просто цифры в приложении, а сегодня - ключи в руках. Для MBANK подобные проекты - это не просто призы. Это про прозрачную цифровую экосистему и реальные изменения в жизни наших людей", - отметил он.

Завершение "Марафона" подтверждает лидерство MBANK в реализации масштабных цифровых инициатив. Банк продолжает следовать стратегии цифровизации, внедряя передовые решения и создавая новые возможности для своих клиентов.