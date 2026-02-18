Погода
Садовод Руслан Минбаев стал чемпионом, заменив арыки современным поливом

Светлана Лаптева
В преддверии масштабного форума "Агродиалог–2026" один из самых успешных садоводов страны, Руслан Минбаев, поделился своей историей превращения обычной плантации в образцовое хозяйство. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, путь к чемпионскому титулу начался еще в 2012 году, а уже в 2016-м фермер решился на смелый эксперимент - закладку крупной плантации смородины, став одним из пионеров этого направления в регионе.

Ключевым фактором успеха стал отказ от традиционного арычного полива в пользу современных технологий. Переход на систему капельного орошения позволил хозяйству выйти на рекордные показатели: сегодня с участка площадью всего 2 гектара фермер собирает внушительные 28 тонн урожая. За эти достижения в 2025 году Руслан Минбаев был официально признан чемпионом форума "Агродиалог". По его словам, за высокими цифрами стоит не только тяжелый труд, но и постоянное обучение - благодаря поддержке Минсельхоза он прошел стажировку в Китае, где освоил методы смарт-земледелия и точечной борьбы с вредителями.

Победа на прошлогоднем форуме дала мощный импульс развитию бизнеса. Хозяйство получило поддержку от местных властей и открыло для себя выход на международную арену, став участником европейской программы "Макфорд-2025". Руслан Минбаев уверен, что предстоящий форум "Агродиалог–2026" станет такой же важной стартовой площадкой для сотен других фермеров, готовых внедрять инновации и выводить аграрный сектор Кыргызстана на новый уровень.


