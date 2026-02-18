В КР изменился порядок начисления налога с продаж и единого налога

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что согласно изменениям, внесённым в Налоговый кодекс КР и вступившим в силу с 1 января 2026 года, датой возникновения налогового обязательства по налогу с продаж и единому налогу считается дата поставки, указанная в счёте-фактуре, дата пробития контрольно-кассового чека либо дата получения оплаты - в зависимости от того, какое из этих событий наступило раньше.

Полученный аванс (предоплата) включается в налогооблагаемую базу в том периоде, когда он фактически получен, даже если товар ещё не отгружен, а услуги не оказаны.

Поскольку объектом налогообложения по налогу с продаж является реализация товаров, работ или услуг, оплаченных в наличной или безналичной форме, авансовые платежи также подлежат включению в отчётность в момент их поступления.

Таким образом, в отчёте по единому налогу и налогу с продаж в строках, предназначенных для указания объёма выручки, отражаются все поступления за отчётный период, включая авансы.