В Минсельхозе КР назвали племенное животноводство ключом к спасению пастбищ

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Жаныбек Керималиев в прямом эфире программы "Ала-Тоо Live" обозначил приоритеты развития отрасли в преддверии агропромышленного форума "Агродиалог-2026". По словам замминистра, стратегическим решением проблемы деградации пастбищ в республике должно стать не количественное увеличение поголовья, а радикальное повышение его продуктивности.

Специалисты ведомства подчеркивают, что переход на высокопродуктивный племенной скот позволит снизить физическую нагрузку на пастбищные угодья до 5%. Иными словами, содержание меньшего стада, обладающего высокими показателями мясного и молочного направления, признано экономически выгодным и экологически безопасным путем развития аграрного сектора.

Для реализации этой задачи в страну уже завезен высококачественный генетический материал элитных пород, таких как абердин-ангус, симментальская и шведская породы. Семенной материал распределен среди фермерских хозяйств через сеть ветеринарных и технических специалистов. В рамках госпрограммы развития племенного животноводства аграриям также оказывается необходимая консультационная поддержка.

Первые результаты проекта по внедрению новых пород будут официально проанализированы по итогам осеннего периода. Эксперты оценят показатели роста и продуктивности животных, после чего министерство даст окончательную оценку эффективности данной инициативы. В ведомстве уверены, что акцент на племенном деле станет фундаментом для сохранения природных ресурсов страны и повышения конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства.