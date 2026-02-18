Кыргызстан планирует поддержать производителей рыбных кормов на госуровне

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Минсельхозе КР инициировала масштабное обсуждение мер поддержки отечественного производства кормов для рыб. На специальном совещании в ведомстве был представлен проект постановления Кабинета Министров, который должен заложить основу для развития этой стратегически важной отрасли.

В дискуссии приняли участие не только чиновники, но и те, кто работает "на земле" - производители, импортеры и владельцы рыбных хозяйств. Главный акцент был сделан на том, чтобы снизить зависимость страны от импортных поставок и обеспечить местных фермеров качественными и, что немаловажно, безопасными кормами собственного производства.

Участники встречи обсудили конкретные механизмы государственного стимулирования, которые помогут бизнесу нарастить мощности. Представители рыбоводческой отрасли высказали свои предложения, многие из которых будут включены в финальную редакцию документа. По итогам совещания проект постановления решено доработать с учетом мнения предпринимателей, чтобы меры поддержки были максимально адресными и эффективными.

В министерстве отмечают, что развитие производства кормов - это ключевой этап в укреплении всей рыбоводческой отрасли Кыргызстана, который позволит отечественным хозяйствам стать более конкурентоспособными и независимыми от внешних рынков.