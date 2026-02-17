Италия включила Кыргызстан в список приоритетных стран

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и представители Италии обсудили углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также подготовку совместных мероприятий в формате B5+1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, встреча состоялась с участием главы агентства Равшанбека Сабирова, заместителя посла Италии в Кыргызстане с резиденцией в Астане, а также представителя Агентства по продвижению и интернационализации итальянских компаний за рубежом.

В ходе переговоров Национальное агентство представило информацию о проводимых институциональных и регуляторных реформах, направленных на улучшение инвестиционного климата, а также о механизмах государственной поддержки инвесторов. Особое внимание было уделено приоритетным проектам в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе и инфраструктуре.

Кыргызская Республика придаёт особое значение развитию сотрудничества с Итальянской Республикой и приветствует приток прямых иностранных инвестиций. Мы обеспечиваем надёжную защиту прав инвесторов и государственные гарантии в соответствии с законодательством и международными обязательствами. Кыргызстан открыт для долгосрочных стратегических партнёров и готов создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса, подчеркнул Равшанбек Сабиров.

Отмечено, что включение Кыргызской Республики в перечень 15 приоритетных стран для Италии свидетельствует о высоком уровне доверия и стратегическом интересе к развитию двустороннего партнёрства.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнёрства и реализации совместных инициатив.

Подготовила: Елизавета Близнюк